Eyaletin Eluru şehrine, gizemli hastalığın nedeninin araştırılması için tıbbi ekip gönderildi.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünün yaptığı ilk tetkiklerde, hastaların kan örneklerinin birçoğunda yüksek miktarda nikel, kurşun ve ağır metallere rastlandı.

Sağlık yetkilileri, bu tarz hastalıkların ne olduğunun yalnızca laboratuvar analizleriyle ortaya çıkacağını ifade etti.

Eyalet Sağlık Bakanı Alla Kani Krishna Srinivas, tüm hastaların COVID-19 test sonuçlarının negatif çıktığını, kan örneklerinde herhangi bir viral enfeksiyona rastlanmadığını söyledi.

Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Sinir sistemini etkiliyor

Cumartesi günü Eluru şehrinde bir hasta ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle yaşamını yitirmiş, ardından çok sayıda kişi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.

Bölgedeki yerel sağlık yetkilileri, hastalığın sinir sistemini etkilediğini fakat kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söylemişti.