Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan 22 YouTube haber kanalını engelledi
[Fotoğraf: AA]
Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının yasaklandığını açıkladı.
Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Bilgi ve Yayın Bakanlığından yapılan açıklamada, engellenen YouTube kanallarının tamamının 2,6 milyar aboneye sahip olduğu duyuruldu.
Açıklamada, 18'i Hindistan, 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının ulusal güvenlik gerekçesiyle engellendiği aktarıldı.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Birden fazla YouTube kanalı, Hindistan Silahlı Kuvvetleri gibi birçok konuda sahte haberler yaymak için kullanıldı" denildi.
320 mobil uygulama yasaklanmıştı
Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash, 23 Mart’ta, Bilgi Teknolojisi Yasası uyarınca, internet kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunmak amacıyla toplam 320 mobil uygulamanın yasaklandığını aktarmıştı.
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