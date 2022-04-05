Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovenya 33 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Slovenya, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak ülkede bulunan 33 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacı taşıdığı duyuruldu.
Açıklamada, Rus diplomatlara Slovenya’yı terk etmeleri için 10 gün verildiği kaydedildi.
Etiketler: Slovenya Rusya Avrupa Birliği Ukrayna
Son Haberler
- 00:13
- 00:16
- 00:34
- 00:28
- 23:43
Sıradaki Haber
Lavrov: Buça'daki görüntüler uydurulmuş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz