Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacı taşıdığı duyuruldu.

Açıklamada, Rus diplomatlara Slovenya’yı terk etmeleri için 10 gün verildiği kaydedildi.