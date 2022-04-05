Amerikan New York Times gazetesinin muhabirleri, hazırladıkları bir kitapla ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında söylediği bazı sözleri paylaştı.



CNN televizyonunun yayınladığı detaylara göre Biden, Fox televizyonunun sahibi ve medya patronu Rupert Murdoch için "dünyanın en tehlikeli adamı" yorumunda bulundu.

Kitaba ilişkin detaylardan biri de Biden'ın Amerikan Fox Medya Kuruluşu'na ilişkin yorumları oldu.



Biden'ın Fox News için "ABD'de en yıkıcı güçlerden biri" dediği iddia edildi. Amerikan Başkanı'nın bu sözleri 2021 yılında sarf ettiği duyuruldu.

Beyaz Saray yorum yapmadı



New York Times muhabirlerinin çıkaracağı kitabın Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor.



Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.