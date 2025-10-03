Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
Dünya
AA 03.10.2025 12:45

Haydut İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı

Haydut İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırıda alıkonulan aktivist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Haydut İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere ilişkin soruları yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim gecesinden başlayıp dün sabaha kadar süren saldırıda 474 aktivistin alıkonularak İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu sabah düzenlenen saldırı sonrası yasa dışı olarak ele geçirilen Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette'de 6 aktivistin bulunduğu, onların da alıkonularak İsrail'e doğru getirildiği kaydedildi.

Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi.

Buna ek olarak filodaki 4 aktivistin sınır dışı edildiği aktarıldı ancak bu kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sumud Filosu'na katılan ve alıkonularak İsrail'e götürülen 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu

Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. 

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
