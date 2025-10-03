Haydut İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki "Marinette" gemisini de gasbetti

Küresel Kararlılık Filosu'ndaki Gazze'ye doğru ilerleyen son gemi Marinette teknesinden yapılan canlı yayında haydut İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

Teknedeki yayını kesen soykırımcı İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.

Filonun en arkasında kalmıştı

Marinette yaşadığı arıza sebebiyle Küresel Kararlılık Filosu'nun en arkasında kalmıştı.

Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, haydut İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyordu.

Gemideki Türk aktivist: Açık hedefiz

Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlatmıştı.

Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." demişti.

Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullanmıştı.

Haydut İsrail, filoyu gasbetti

Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran katil İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde gasbederek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.