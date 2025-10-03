Hollanda ve Belçika'da 300'den fazla müze, sanat ve kültür kuruluşundan İsrail'e boykot

Hollanda ve Belçika'dan 302 kuruluşun imzaladıkları bildiri metninde, Gazze'de yaşanan soykırım ve Batı Şeria'daki işgalin sürdürülmesi sebebiyle tüm İsrailli kurumların ve firmaların kültürel olarak boykot edileceği belirtildi.

Bildiride, "Hollanda ve Belçika kültür sektörü üyeleri olarak, Filistin halkına yönelik savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve tüm yetkili kurumlar tarafından tanınan soykırımın karşısında seyirci kalmak istemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kültürel boykot kararının, Filistinli sanatçılar ve Filistinlilerden uzun süredir gelen çağrılarının ardından alındığı kaydedilen bildiride, İsrail devleti ile İsrailli kurum ve şirketlere kültürel boykot uygulanacağı ifade edildi.

Bildiride, uluslararası hukuk ihlallerinde suç ortaklığı yapmayan, soykırıma, yasa dışı işgallere ve apartheid uygulamalarına açık şekilde karşı çıkan kurumların istisna tutulduğu aktarılarak, boykotun Yahudilere veya İsrailli bireylere yönelik olmadığı, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinde suç ortaklığı olanlara yönelik olduğu vurgulandı.

302 kurum ve 878 sanatçı imzaladı

Hollanda ve Belçika'daki 302 müze, sanat ve kültür kuruluşunun yanı sıra 878 sanatçının da bireysel olarak bildirgeyi imzaladığı aktarıldı.

Boykota katılanlar arasında Maastricht Bonnefanten Müzesi, Ghent Güzel Sanatlar Müzesi, Hollanda Film Festivali, Holland Opera, Flaman Kraliyet Tiyatrosu gibi önde gelen kurumlar ve Marlene Dumas, Tom Lanoye, David Van Reybrouck, Ramsey Nasr ile Sinan Çankaya gibi isimler bulunuyor.

Sektörlerden destek

Bildiride, Gazze'deki kiliseler, camiler, eğitim kurumları, kütüphaneler ve kültürel mirasın hedef olduğu gibi gazeteciler, insani yardım görevlileri, sağlık çalışanları ve sanatçıların da hedef alındığı belirtildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilerin yaşamlarının giderek imkansız hale getirildiği anlatılan bildiride, bunun Filistinlilere onlarca yıldır sistematik olarak baskı kuran ve sürgün eden bir politikanın yalnızca en yeni aşaması olduğu vurgulandı.

Bildiride, son haftalarda İsrail'in soykırımına karşı seslerin yükseldiği ve İsrail'in katılması durumunda Hollanda'nın da aralarında bulunduğu beş ülkenin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayı reddettiği hatırlatıldı.

"İsrail'i ancak birlik halinde uluslararası hukuka uymaya zorlayabiliriz"

Daha önce sinema dünyasında 5 bin kişinin artık İsrailli kurumlarla çalışmayacağını açıkladığı, 400'den fazla sanatçının "Soykırım İçin Müzik Yok" eylemine katılarak kendi müziklerini İsrail'deki yayın platformlarında engellediği anımsatılan bildiride, kültürel boykot kararının geçmişte Güney Afrika'daki apartheid politikasının çökmesine katkıda bulunduğuna inanılan kültürel boykot deneyimine dayanıldığı ifade edildi.

Boykot kararının kolay alınmadığının altı çizilen bildiride, kültür sektörünün dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçladığı ve bu sebeple hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağı vurgulandı.

Bildiride, "Kültürel bir boykot, soykırımı ve işgali durdurmak için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, spor sektörü, akademik dünya, ekonomik kuruluşlar ve siyasetin de bağları koparmalarını istiyoruz. İsrail'i ancak birlik halinde uluslararası hukuka uymaya zorlayabiliriz." ifadesine yer verildi.