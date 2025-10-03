Özgürlük Filosu Gazze yolunda

Küresel Kararlılık Filosu'na (Küresel Sumud Filosu) yapılan gasbın ardından, uluslararası dayanışma çabaları hız kesmiyor. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan ikincisi Uluslararası Özgürlük Filosu harekete geçti.

Özgürlük Filosu, toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor.

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

Vicdan gemisiyle beraber, 10 gemi Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor.

Gazze'nin ve Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan filoların sesini dünyaya duyurmak büyük önem taşıyor.