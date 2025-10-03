Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
Dünya
AA 03.10.2025 13:42

Haydut İsrail'in Bakanı: Filo aktivistleri "terör mahkumu" şartlarında tutulacak

Haydut İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan korsanlıkla alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.

Soykırımcı İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

Haydut Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı. 

