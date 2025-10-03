Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
Dünya
AA 03.10.2025 13:05

Haydut İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti

Haydut İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı bildirildi.

Haydut İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 4 İtalyan aktivisti sınır dışı etti

Gazze'ye insani yardım taşırken 1 Ekim'de İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 4 İtalyan parlamenterin akıbetleri belli oldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, filoda yer alan İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, İsrail tarafından serbest bırakıldı.

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini belirtti.

İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, filo Akdeniz'de seyir halindeyken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesinde, İtalyan parlamenterlere kötü muamele yapılmamasını ve bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı İtalya
