Yerel medyadaki haberlere göre, Şii milis gücü Haşdi Şabi Şura Meclisi, Mühendis'in öldürülmesinin ardından boşalan Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığına Ebu Ali el-Basri'yi seçti.

Haşdi Şabi'den ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ebu Ali el-Basri kimdir?

Ebu Ali el-Basri, 1998- 2000 yıllarında o dönem İran'da konuşlu bulunan ve şu anda Haşdi Şabi içindeki en güçlü milis örgütlerden biri durumundaki Bedir Tugayları'nın komutanlığını yaptı.

Basri, 1998 yılında Mühendis'ten devraldığı Bedir Tugayları komutanlığını 2000 yılında, halihazırda da bu görevde bulunan Hadi Amiri'ye bıraktı.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra kurulan kabinelerde Basri, Eğitim Bakanı ve Çalışma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Basri, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın 3'te 1'ini ele geçirmesi üzerine kurulan Haşdi Şabi'de de Operasyonlar Komutan oldu.

Kaynak: AA