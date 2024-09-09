Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2024 06:16

Harris ve Trump seçim yarışında başa baş gidiyor

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor.

Harris ve Trump seçim yarışında başa baş gidiyor

The New York Times ve Siena College, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor.

Anket sonuçları, 10 Eylül'de yapılacak TV münazarası öncesi adayların yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
ABD Donald Trump ABD Başkanlık Seçimleri Kamala Harris
Sıradaki Haber
Filistin: Bölge, İsrail’in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:08
Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
06:58
Çin, Ay'da araştırma üssü kurmak için uzaya tuğla gönderecek
06:52
Japonya’da pirinç krizi: Raflar boş kaldı
06:45
İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
06:43
Vietnam'da Yagi Tayfunu: Ölenlerin sayısı 21'e çıktı
06:36
Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ