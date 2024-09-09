Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 09.09.2024 06:02

Yahudi yönetmen ödülünü Gazze'ye adadı

İtalya'da 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde `Geleceğin Aslanı` ödülüne layık görülen Sarah Friedland, ödülünü "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki 336. gününde ve işgalinin 76. yılında kabul ediyorum" diyerek aldı. Gazze'ye yönelik ifadeleri ile geceye damga vuran Friedland dakikalarca alkışlandı.

Yahudi yönetmen ödülünü Gazze'ye adadı
[Fotograf: Reuters]

İtalya'nın Venedik kentine bağlı Lido Yarımadası'nda 28 Ağustos'ta başlayan 81. Uluslararası Venedik Film Festivali gösterişli bir törenle sona erdi.

Festivalde büyük ödül olan Altın Aslan'a `The Room Next Door` filmi ile İspanyol yönetmen Pedro Almodovar layık görülürken, geceye `Gazze` damgasını vurdu.

Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen `Geleceğin Aslanı` ödülü ise `Familiar Touch` filminin ABD'li yönetmeni Sarah Friedland'a verildi.

Aynı zamanda Yahudi olan yönetmen, ödül alırken yaptığı konuşmasıyla geceye damga vurdu.

Friedland, "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını `Kurtuluş mücadelelerinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu` dile getirerek tamamlayan Friedland dakikalarca alkışlandı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze ziyareti için çalışmalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:08
Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
06:58
Çin, Ay'da araştırma üssü kurmak için uzaya tuğla gönderecek
06:52
Japonya’da pirinç krizi: Raflar boş kaldı
06:45
İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi
06:43
Vietnam'da Yagi Tayfunu: Ölenlerin sayısı 21'e çıktı
06:36
Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ