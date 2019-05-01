İngiltere'nin başkenti Londra'da 135 bin sterlinlik (Yaklaşık 175 bin dolar) çek dolandırıcılığı yaptığı suçlamasını kabul eden Marc Marshall, yargıcın hapis kararını açıklamasından sonra çığlıklar atarak içinde asit olan şişeyi yüzüne döktü.

Kamera kayıtlarından, Marshall'ın mahkeme girişinde güvenlikten geçerken, içinde asit bulunan şişeden bir yudum içtiği de anlaşıldı.

BBC'de yer alan habere göre olaydan sonra hastaneye kaldırılan Marc Marshall adlı adamın durumu kritik.

Olay sırasında üzerine asit dökülen bir mahkeme görevlisi de tedavi altına alındı.

Ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen adamın 2016'da polis tarafından gözaltına alınırken de kendini boynundan bıçakladığı açıklandı.

Kaynak: BBC, The Sun