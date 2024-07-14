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Dünya
AA 14.07.2024 13:25

Hamas lideri Heniyye: Netanyahu ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu söyledi.

Hamas lideri Heniyye: Netanyahu ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Heniyye, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine saldırısı sonrası arabulucular ve bazı bölge ülkeleriyle temaslar gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun dün, El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Hamas'ın Gazze'ye saldırıları durdurmaya yönelik bir anlaşmaya varmayı amaçlayan son teklife olumlu ve sorumlu bir yanıt verdiği aktarılan açıklamada, Heniyye'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Ancak; İsrail'in Netanyahu tarafından sergilediği tutumu, müzakere edilen belgede yer almayan yeni koşullar ve noktaları içeren medya açıklamaları da dahil olmak üzere, anlaşmaya varılmasını engelleyen adımları temsil ediyor. Bu aynı zamanda İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği iğrenç katliamlarla da bağlantılı. Netanyahu bu adımlarla ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor."

İsrailli yetkili: Netanyahu esir takası anlaşmasını geciktiriyor
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Açıklamada ayrıca, Mısır ve Katar'daki arabuluculara, ABD yönetimi ve diğerleri nezdinde gereğinin yapılması, Filistin halkına yönelik katliamları durdurmaya ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden bu saldırganlığa son vermek için ciddi şekilde adım atmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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