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Dünya
AA 14.07.2024 13:15

İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde sivillerin yaşadığı iki eve düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrasında enkazdan 7 ölü ve 7 yaralı çıkardıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgide, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef alınan bölge ve çevresinde büyük yıkım olduğu kaydedildi.

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