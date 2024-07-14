İsrail ordusu Gazze'de iki evi bombaladı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze'nin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bulunan Yusuf Ailesi'nin evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırı sonrasında enkazdan 7 ölü ve 7 yaralı çıkardıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Şabiye bölgesinde el-Haddad Ailesi'ne ait bir apartmana düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgide, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentine düzenlediği saldırılarda hedef alınan bölge ve çevresinde büyük yıkım olduğu kaydedildi.