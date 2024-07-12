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Dünya
AA 12.07.2024 22:48

İsrailli yetkili: Netanyahu esir takası anlaşmasını geciktiriyor

Hamas'la esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine katılan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini söyledi.

İsrailli yetkili: Netanyahu esir takası anlaşmasını geciktiriyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail'deki Channel 12'ye konuşan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasında devam eden anlaşma müzakerelerini zora sokan girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın silahlı üyelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini önleyecek bir mekanizmasının kurulması konusunda ısrar ettiğini söyleyerek, "Başbakan'ın bu konudaki ısrarı, görüşmeleri haftalarca duraklatacak ve sonrasında eve geri getirecek kimse kalmayabilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahlı üyelerinin kuzey Gazze'ye dönmesini önleyecek bir mekanizmasının kurulması yönündeki talebin İsrail'in 27 Mayıs'taki önerisinin parçası olmadığını vurgulayan yetkili, "Netanyahu'nun bu talebi neden şimdi gündeme getirdiği belli değil." dedi.

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Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğinin altını çizen yetkili, "Bu, rehineler için kader anı. İki hafta içinde bir anlaşmaya varabilir ve rehineleri eve getirebiliriz." diye konuştu.

"Walla" haber sitesine göre, Netanyahu dün gece müzakere heyetiyle yaptığı toplantıda konuyu gündeme getirdi.

Heyetin Netanyahu'ya yeni duruma karşı olduklarını ve bunun mümkün olmadığı yönündeki açıklamasına rağmen Başbakan'ın bu konuda ısrarcı davrandığı kaydedildi.

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