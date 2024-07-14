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Dünya
AA 14.07.2024 13:21

AB ve NATO'dan, Trump'a yönelik silahlı saldırıya kınama

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasını kınadı.

AB ve NATO'dan, Trump'a yönelik silahlı saldırıya kınama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın seçim kampanyası mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırı karşısında "derin şok" yaşadığını ifade etti.

Von der Leyen, "siyasi şiddetin demokraside yeri olmadığını" belirttiği paylaşımında, Trump'a acil şifa dileklerini iletti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, "siyasi şiddetin demokraside kesinlikle kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın uğradığı saldırı karşısında şoke olduğunu ifade etti.

"Siyasi temsilcilere yönelik kabul edilemez şiddet eylemlerine bir kez daha tanık olunduğunu" kaydeden Borrell, Trump'a yönelik suikast girişimini "şiddetle kınadığını" belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X'teki paylaşımında, "Eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şoke oldum. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Trump'a yönelik saldırıyı kınadığını bildirdiği paylaşımında, siyasi şiddetin demokrasilerde yeri olmadığını belirterek, "NATO müttefikleri, özgürlüğümüzü ve değerlerimizi savunmak için bir arada duruyor." ifadesini kullandı.

İşte kare kare Trump'a saldırı anı
İşte kare kare Trump'a saldırı anı

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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