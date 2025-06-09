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Dünya
AA 09.06.2025 12:14

Hamas İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini "organize devlet terörü" olarak niteledi

Hamas, katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine müdahale etmesini, "organize devlet terörü ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Hamas İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini "organize devlet terörü" olarak niteledi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Madleen gemisini uluslararası sularda durdurması, Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engellemesi, buradaki kuşatmayı kırmak ve açlık suçunu ifşa etmek amaçlı insani bir misyonla gelen uluslararası aktivistleri alıkoyması" kınandı.

Açıklamada, Madleen gemisine müdahale edilmesi, "organize bir devlet terörü ve uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirildi.

Gazze'nin yalnız olmadığı, dünyanın dört bir yanındaki özgür halklar tarafından desteklendiği ve faşist işgal karşısında insanlık vicdanının hala canlı olduğu ifade edilen açıklamada, gemide alıkonulanların hayatlarından İsrail'in sorumlu olduğu belirtilerek, aktivistlerin derhal salıverilmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlere, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için acilen harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan (Freedom Flotilla Coalition) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanılmıştı.

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