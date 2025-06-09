Los Angeles'taki gösteriler için Trump'tan "askeri birlikleri getirin" talimatı

Trump, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösterilerin şiddetlenmesi üzerine sosyal medya platformu Truth Social hesabından protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Şefi Jim McDonnell'ın protestocuların "çok daha saldırgan hale geldiği" yönünde bilgi verdiğini belirten Trump, "Los Angeles'ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin." ifadelerini kullandı.

Protestocuları "haydut" olarak nitelendiren Trump, "Bu haydutların yaptıklarının yanlarına kar kalmasına izin vermeyin. Amerika'yı tekrar büyük yap." mesajını paylaştı.

Trump, ayrıca yüzü maskeli insanların da hemen tutuklanması talimatını verdi.

Gözaltı kararları devam ediyor

Los Angeles kentinde 3 gündür süren sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin askeri birlikleri de sahaya çıkarması bekleniyor.

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi, gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı vurgulanıyor.

Los Angeles Polis Kaptanı Raul Jovel, protestolar sırasında polis memurlarının saldırıya uğradığını belirterek gözaltıların sürdüğünü ve şehir merkezinin "yasa dışı toplanma bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan, ​​​​​​​Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi, Los Angeles'taki protestoları takip ederken polis tarafından atılan bir plastik mermiyle bacağından vuruldu ancak ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.