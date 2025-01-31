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Dünya
AA 31.01.2025 17:43

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 16 yöneticisinin ismini açıkladı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden 16 Siyasi Büro üyesi ve yöneticisinin isimlerini açıkladı.

Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden 16 yöneticisinin ismini açıkladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, açıklanan listede öne çıkan isimlerden Hamas eski Siyasi Büro Başkanları İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ın yanı sarı Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Genel Güvenlik Servisi Başkanı Sami Avde ve İdari Büro üyesi Muhammed Ebu Asker de yer aldı.

Açıklamada, listede ayrıca "Ruhi Muşteha, Samih es-Serrac, Mervan İsa, Zekeriya Muammer, Cemile eş-Şanti ve Cevad Ebu Şemale" gibi Siyasi Büro üyelerinin de yer aldığı belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, ölenler arasında "hareketin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Teysir İbrahim ve Şura Konseyi Başkanı Usame el-Muzeyni'nin" de bulunduğu bildirildi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin arasında işgal altındaki Batı Şeria yöneticilerinden Halid en-Neccar ve Yasin Rebi ile Hamas'ın Lübnan lideri Fethullah Şerif'in de olduğu belirtildi.

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