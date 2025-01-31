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Dünya
AA 31.01.2025 14:16

Mali’de altın madeninde göçük altında kalan 10 kişi öldü

Mali'nin güneyindeki bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Mali’de altın madeninde göçük altında kalan 10 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Danga köyündeki bir altın madeninde toprak kayması nedeniyle göçük oluştu.

Çoğunluğu kadın 10 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin kaybolduğu afetle ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, "Bir çukurda mahsur kaldılar, yıkıma yol açan çamurlu suya battılar. Ne yazık ki hiçbiri kaçmayı başaramadı." denildi.

Bölge valiliği, tehlikeli koşullar nedeniyle "cesetlerin hiçbirinin çıkarılamadığını" duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Mali Altın Maden
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