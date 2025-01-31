Mali’de altın madeninde göçük altında kalan 10 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Danga köyündeki bir altın madeninde toprak kayması nedeniyle göçük oluştu.

Çoğunluğu kadın 10 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin kaybolduğu afetle ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, "Bir çukurda mahsur kaldılar, yıkıma yol açan çamurlu suya battılar. Ne yazık ki hiçbiri kaçmayı başaramadı." denildi.

Bölge valiliği, tehlikeli koşullar nedeniyle "cesetlerin hiçbirinin çıkarılamadığını" duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.