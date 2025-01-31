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Dünya
AA 31.01.2025 13:43

Trump: Siz söyleyin olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpıştığı kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

Trump: Siz söyleyin olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
[Fotograf: Reuters]

Trump, Oval Ofis'te, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin basın toplantısında soruları yanıtladı.

Başkent Washington yakınlarında 30 Ocak'ta askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Trump, şöyle cevap verdi:

"Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok."

Öte yandan Trump, kaza kurbanlarının yakınlarıyla görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtlamak istemediğini belirtti.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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