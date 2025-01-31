Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi

Binlerce Suriyeli, Emeviler Meydanı'nda toplandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye topraklarından çıkmasını istedi.



Suriyeliler, teröre karşı birlik mesajlarını TRT Haber'in canlı yayını aracılığıyla verdi.

Suriyeliler "Terör örgütü PKK/YPG asla kürtleri temsil etmiyor. Türkler ve kürtler bizim kardeşlerimiz. Terör örgütünün işgalini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Suriyeliler, yeni yönetimle birlikte ülkelerinde teröre yer olmadığını vurguladı.

Suriyeliler terör örgütü PKK'yı protesto ediyor.



Şam'daki Emeviler Meydanı'nda binlerce kişi terör örgütü PKK'ya karşı protesto gösterisi düzenliyor. TRT Haber ekibi Şam'daki son durumu aktardı. pic.twitter.com/oy8LFpnxDd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2025



Suriye halkı Türkiye ve Suriye'nin terörle mücadelesine desteklerini Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Ahmet Şara'yı çok sevdiklerini vurgulayarak yineledi.

Rakka ve Fırat nehrinin doğusunu işgal eden terör örgütünün Esed rejiminin yaptığı zulümlerin aynısını yaptığını belirten Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesi gibi bölgedeki PKK/YPG terörünün de son bulacağına inançları tam.