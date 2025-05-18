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Dünya
AA 18.05.2025 04:12

Hamas: İsrail'in Gazze'de sivillerin kaldığı çadırları vurması yeni bir vahşet suçudur

Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alarak düzenlediği yoğun hava saldırılarına tepki gösterdi.

Hamas: İsrail'in Gazze'de sivillerin kaldığı çadırları vurması yeni bir vahşet suçudur

Hamas tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail'in Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırılarının "savaş suçlusu (Başbakan Binyamin) Netanyahu hükümetinin faşist yapısını yansıtan yeni bir vahşet suçu" olduğu ifade edildi.

Sivillerin kaldığı çadırların hedef alınarak yakılmasının tüm insani ve uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin İsrail'e sağladığı siyasi ve askeri desteğin Gazze'de sivillere yönelik saldırılardaki sorumluluğu artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun İsrail'in sivillere yönelik benzeri görülmemiş ihlallerine sessiz kalması kınanarak, bu tutum "acı verici bir acizlik" olarak nitelendirildi.

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Hamas, Arap ve İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, bu "katliam ve soykırımı durdurmak" için acil ve etkili adımlar atılmasını, Filistin halkına yardım ulaştırılması ve direnişin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırları hedef aldığı hava saldırısında yangın çıkmış, en az 20 Filistinli hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi ise yaralanmıştı.

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