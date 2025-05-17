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Dünya
AA 17.05.2025 23:46

ABD Gizli Servisi, "Trump'a suikast çağrısı yaptığı" iddiasıyla eski FBI Direktörünü sorguladı

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan eski FBI Direktörü James Comey'yi sorguladı.

ABD Gizli Servisi, "Trump'a suikast çağrısı yaptığı" iddiasıyla eski FBI Direktörünü sorguladı
[James Comey - Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, Gizli Servis yetkililerinin Comey ile görüştüğünü belirtti.

Noem, açıklamasında, "Bugün, Gizli Servis ajanları, Başkan Trump'a suikast çağrısı yapan bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak eski FBI Direktörü Comey ile görüştüler" ifadesini kullandı.

Bakan, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edeceğini ve Comey ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Eski FBI Direktörü Comey, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor; "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silmiş olsa da fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir" ifadelerini kullanmıştı.

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