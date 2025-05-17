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Dünya
AA 17.05.2025 22:50

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan halkımıza sarsılmaz bir destek veriyor

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğini, Kosova'nın sadık bir dostu olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan halkımıza sarsılmaz bir destek veriyor
[Fotoğraf AA Arşiv]

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, “Kosova’nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğini kaydeden Osmani, Kosova’nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.

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