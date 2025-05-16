Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2025 12:42

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Tiran'da başladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı.

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Tiran'da başladı

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye, AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkeler Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Türkiye ile potansiyel aday Kosova'nın liderleri de katılıyor.

Türkiye, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilirken, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda, Azerbaycan, Ermenistan, Andorra, Lihtenştayn, Monako ve San Marino liderleri de zirvede yer alıyor.

Zirvede, liderler ilk olarak Avrupa'nın geleceği için ortak bir vizyonun görüşüleceği genel oturumda bir araya gelecek.

Ardından liderler, yapılacak üç yuvarlak masa toplantısında Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere "Avrupa'nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı", "rekabet gücü ve "ekonomik güvenlik" ile "Avrupa içerisinde mobilite ve gençlerin güçlendirilmesi" başlıklı konularda görüş alışverişinde bulunacak.

AST'nin temelleri, 2022'de atıldı

AST'nin temelleri, 2022'deki Avrupa Günü'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle atılmıştı.

İlk AST Zirvesi, 6 Ekim 2022'de Çekya'da, 2. zirve 1 Haziran 2023'te Moldova'da, 3. zirve 5 Ekim 2023'te İspanya'da, 4. zirve 18 Temmuz 2024'te İngiltere'de, 5. zirve ise 7 Kasım 2024'te Macaristan'da yapılmıştı.

Yılda iki kez gerçekleştirilen zirvelerin 7'ncisi ise Danimarka'da yapılacak.

ETİKETLER
Arnavutluk
Sıradaki Haber
Hindistan Savunma Bakanı Singh: Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
Çınarcık Belediyesi'ne 1,3 milyon lira "çevre" cezası
13:33
Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye ile yerel kalkınma hamlesi hızlanacak
13:14
MSB: Korucularımızı hedef alan açıklamalar beyhudedir
13:05
DMM "Yeni yargı paketiyle 12 yıl cezaya 9 ay hapis" iddiasını yalanladı
13:35
Engellilere umut olan engelli basketbolcu: Oğuzhan Özdemir
12:41
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 119 gözaltı
Türk yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun'da prova uçuşu yaptı
Türk yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun'da prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ