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Dünya
AA 16.05.2025 11:58

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ardından ABD'ye dönecek

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunu tamamladıktan sonra ABD'ye döneceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ardından ABD'ye dönecek

ABD-BAE İş Konseyi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, torununun doğduğunu ve onu görmek için Orta Doğu turunun ardından ülkesine döneceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erme zamanının geldiğini kaydeden Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakerelerine katılımına dair "Herkes (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gideceğini söyledi. Ben de dedim ki 'Eğer ben gitmezsem, Putin'in gitmeyeceğini garanti ederim' ve o da gitmedi." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile ne zaman görüşeceklerine dair soruya, torunu olduğunu belirterek "Aslında buradan ayrılıp gidecektim, güzel torunumu görmek istiyorum." diye cevap verdi ve mümkün olan en kısa sürede bu görüşmeyi ayarlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı, dünyanın güvenli bir yere dönüşmeye başladığını ifade ederek 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini kaydetti.

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