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Dünya
AA 16.05.2025 12:10

Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu

Hint dağcı Subrata Ghosh, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Ghosh'un Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın hemen altında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Everest Dağı'nda zirve noktasından inerken yaşamını yitiren 45 yaşındaki dağcı Ghosh'ın iniş sırasında bitkin düştüğünü ve yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Hint dağcının rehberi Palchen Tamang'ın "Ghosh zirveden inerken hareket etmeyi reddetti." dediğini aktardı.

Yetkililer, Ghosn'un cesedinin ana kampa getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ghosh'un ölümü, bu sezon Everest Dağı'nda meydana gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

Filipinli dağcı Philipp Santiago da Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirmişti.

Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olduğu ifade edilirken cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirilmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

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