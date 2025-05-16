Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2025 12:29

Hindistan Savunma Bakanı Singh: Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Cammu Keşmir'deki terör saldırısına misilleme gerekçesiyle Pakistan'a karşı başlatılan Sindoor Operasyonu'na ilişkin, "Henüz sona ermedi; bu, sadece fragmandı" dedi.

Hindistan Savunma Bakanı Singh: Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Singh, Gujarat eyaletindeki Bhuj Rudra Mata Hava Kuvvetleri Üssü'nü ziyareti sırasında basına açıklamalarda bulundu.

Pakistan'a karşı başlatılan askeri operasyonun sürdüğünü ve henüz sonuçlanmadığını belirten Singh, "Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi; bu, sadece fragmandı." ifadesini kullandı.

Singh, Pakistan'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini vurguladı.

Operasyon kapsamında Pakistan'ın altyapısına "önemli ölçüde" zarar verildiğini öne süren Singh, Pakistan'ın hava üslerinin çoğunun yok edildiğini iddia etti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Öte yandan iki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

ETİKETLER
Pakistan Hindistan
Sıradaki Haber
Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 119 gözaltı
12:27
Haşhaş kapsülü alım ve satımında usul ve esasları TMO belirleyecek
12:21
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde
12:11
Hint dağcı Ghosh, Everest zirvesi yakınlarında ölü bulundu
12:09
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
12:00
Bilecik'te ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi baharda karla kaplandı
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi baharda karla kaplandı
FOTO FOKUS
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ