Finlandiya’da iki helikopter çarpıştı: 5 ölü

Estonya’nın başkenti Tallinn’den Finlandiya’nın Kokemaki şehrine gitmek üzere havalanan 2 helikopter çarpıştı.

Finlandiya’nın Eura şehrinde, yerel saatle 12.30 sıralarında düşen 2 heliopterdeki toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Çağrı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, helikopterlerin enkazına ulaştı.

Polis, helikopterlerin birinde 2, diğerinde ise 3 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, pilotların kimliklerinin bilindiğini, ancak yolcuların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

Estonya medyasının Pori Havacılık Kulübü’ne dayandırdığı habere göre, kazazedeler 20 hava aracının katılacağı bir etkinlik için Finlandiya’daki Piikajarvi Havaalanı’na gidiyordu.