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Dünya
AA 17.05.2025 21:16

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burukin kasabasında ve Nablus kentinde 1'i çocuk 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdü, 2 çocuğu yaraladı.

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasına düzenlediği baskın sırasında 3 çocuğa ateş açtı.

Yaralanan 13 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, İsrail askerleri tarafından alıkonulan ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin verilmeyen 16 yaşındaki Nidal Vail Abdulkerim Şağnubi hayatını kaybetti.

WAFA, İsrail güçlerinin, Burukin kasabasının El-Balata bölgesinde bir gence ateş açtığını, sonra da yaralı halde gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise askerler tarafından vurulan Nail Sami Abdurrahman Semara'nın (36) hayatını kaybettiği bilgisini geçti.

Burukin Belediye Başkanı Faid Sabra daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, 4 gündür kasabadaki baskını sürdürdüğünü, evleri askeri kışlaya çevirdiğini ve bu evlerin halkını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına engel olduğunu söylemişti.

14 Mayıs'ta Burukin yakınlarındaki bir otoyolda Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli vurularak öldürülmüştü. İsrail ordusu, bunun üzerine faili arama bahanesiyle Burukin'e baskın düzenlemişti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 15 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Eş-Şucaiyye ve Tel es-Sultan mahallelerinde yaptıkları soykırımın benzerinin Burukin ve Kefr ed-Dik'te de yapılmasını istemişti.

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