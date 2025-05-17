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Dünya
AA 17.05.2025 21:43

Soykırımcı İsrail Gazze'de açlığı 'silah' olarak kullanıyor

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde 29 aşevi ile 39 yardım dağıtım merkezini bombaladı.

Soykırımcı İsrail Gazze'de açlığı 'silah' olarak kullanıyor
[Fotoğraf AA Arşiv]

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de tüm sınır kapılarını kapatarak Filistinlileri aç bırakma politikasını 77 gündür sürdürdüğü vurgulandı.

Filistin halkına yönelik bu "sistematik aç bırakma" politikası kapsamında Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir gıda yardım deposunun bombalandığı, 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi ancak saldırının ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Son saldırıyla birlikte gıda alanında şu ana kadar vurulan yerlerin sayısının 29'u aşevi, 39'u yardım dağıtım merkezi olmak üzere 68'e yükseldiği aktarıldı.

Bu tür saldırılarda gıdaya ulaşmaya çalışan yüzlerce kişinin öldüğü vurgulanan açıklamada, bu kanlı tablonun, "soykırım, abluka ve aç bırakma" üzerine kurulu İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, bir halkın açlıktan ve bombardımandan ölmesine ortak olması anlamına geldiği dile getirildi.

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