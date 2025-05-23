Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2025 00:07

Hamas: İsrail, yardım bahanesiyle Gazze'nin güneyinde toplama kampı kurmaya çalışıyor

Hamas, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, yardım dağıtma kılıfı altında "toplama kampları" kurmaya çalıştığını belirtti.

Hamas: İsrail, yardım bahanesiyle Gazze'nin güneyinde toplama kampı kurmaya çalışıyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, insani yardımları "karneyle" dağıtarak 2 milyonu aşkın Filistinli üzerinde sistematik "aç bırakma suçu" işlediği kaydedildi.

İsrail'in yaptığı sınırlı sayıdaki yardımın "getto yardımları" olarak adlandırıldığı açıklamada, 81 gün sonra Gazze'ye giren bu yardımların ihtiyaçlar denizinde bir noktaya bile karşılık gelmediği vurgulandı.

Hayati gereksinimlerin karşılanması için Gazze'ye her gün 500 tırın girmesi gerektiği ancak girişine izin verilen tır sayısının bunun sadece onda biri kadar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in, yardım bahanesiyle Gazze'nin güneyinde toplama kamplarına benzeyen bir yapı kurmaya çalıştığı ancak Filistinlilerin bu sömürgeci planı başarısızlığa uğratacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail, BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne ulaşmak üzere pazartesi 5, salı 93, çarşamba ise 100 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçtiğini öne sürmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite ise Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze tarafına geçen tırlardan sadece 87'sindeki yardım malzemesinin dağıtılabildiğini belirtmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Hamas
Sıradaki Haber
İran: ABD'nin "aşırı taleplerinde" ısrarı halinde anlaşma mümkün değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
Fatih'te metruk bina çöktü
23:49
İran: ABD'nin "aşırı taleplerinde" ısrarı halinde anlaşma mümkün değil
23:06
Emine Erdoğan: Aile toplumun en temel yapıtaşıdır
22:47
ABD: Suriye'ye yaptırımların hızlı şekilde kaldırılması için çalışıyoruz
22:39
Gümrük Muhafaza ekipleri 418 milyon TL’lik uyuşturucu ile kaçak eşya ele geçirdi
22:26
Arnavutluk, AB'ye üyelik müzakerelerinde ilerliyor
Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Avustralya'da sel etkili oldu
Avustralya'da sel etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ