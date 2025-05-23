Hamas: İsrail, yardım bahanesiyle Gazze'nin güneyinde toplama kampı kurmaya çalışıyor

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, insani yardımları "karneyle" dağıtarak 2 milyonu aşkın Filistinli üzerinde sistematik "aç bırakma suçu" işlediği kaydedildi.

İsrail'in yaptığı sınırlı sayıdaki yardımın "getto yardımları" olarak adlandırıldığı açıklamada, 81 gün sonra Gazze'ye giren bu yardımların ihtiyaçlar denizinde bir noktaya bile karşılık gelmediği vurgulandı.

Hayati gereksinimlerin karşılanması için Gazze'ye her gün 500 tırın girmesi gerektiği ancak girişine izin verilen tır sayısının bunun sadece onda biri kadar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in, yardım bahanesiyle Gazze'nin güneyinde toplama kamplarına benzeyen bir yapı kurmaya çalıştığı ancak Filistinlilerin bu sömürgeci planı başarısızlığa uğratacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail, BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne ulaşmak üzere pazartesi 5, salı 93, çarşamba ise 100 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçtiğini öne sürmüştü.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite ise Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze tarafına geçen tırlardan sadece 87'sindeki yardım malzemesinin dağıtılabildiğini belirtmişti.