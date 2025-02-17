Hamas, Gazze'deki 5 esirin cesedini perşembe günü İsrail'e teslim edecek

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, ara bulucu ülkelerin devreye girmesiyle Hamas, cesetleri İsrail'e teslim etmeyi kabul etti.

İsrail ordusunun, 20 Şubat Perşembe günü cesetleri teslim almak için hazırlıklara başladığı aktarıldı.

Hamas, esirlerin isimlerini sabah saatlerinde bildirdikten sonra cesetleri önceden kararlaştırılan bir noktada İsrail ordusuna ait ambulanslara teslim edecek.

İsrail, kimlik tespiti yapıldıktan sonra ölen esirlerin ailelerine haber verecek.

Öte yandan, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 22 Şubat Cumartesi yapılacak yedinci turunda hayatta olan 3 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail güvenlik kabinesi bugün ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve esirlerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere toplanacak.

Kabine görüşmesine bağlı olarak ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilecek.