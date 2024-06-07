Hamas: Gazze'de okulun bombalanması 'soykırım' suçunun devamıdır

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma merkezi olarak kullandığı, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Esma Okulu'nu bombalamasının "İsrail tarafından işlenen soykırım suçunun devamı olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun son iki gün içerisinde UNRWA'ya ait iki okulu bombaladığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonistlerin, UNRWA genel merkezini ve yerinden edilmiş binlerce kişiyi barındıran okulları hedef alması, soykırım suçunun devamıdır. Bu adımlar, faşist işgal hükümetinin halkımıza karşı yaptığı soykırımdır."

Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 148 tesisi (UNRWA'ya ait) tamamen ya da kısmen tahrip ettiği belirtilerek, burada barınan çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yüzlerce yerinden edilmiş sivili öldürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugünkü açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma merkezi olarak kullandığı, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait Esma Okulunu hedef alarak 3 Filistinlinin ölümüne 7'sinin yaralanmasına yol açtığını belirtmişti.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor veya yaralanıyor

BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 245 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 77 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 221 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.