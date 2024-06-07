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Dünya
AA 07.06.2024 22:17

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı: İsrail saldırıları Refah'ın batısındaki yaralılara erişimimizi engelliyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle Refah kentinin batısındaki yaralılara ulaşamadıklarını açıkladı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı: İsrail saldırıları Refah'ın batısındaki yaralılara erişimimizi engelliyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerinden Muhammed Mugayir, Refah'ın batısında devam eden İsrail saldırıları sebebiyle imdat çağrıları aldıklarını belirtti.

Mugayir, bölgedeki İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve devam eden saldırılar yüzünden yardım çağrısında bulanan Filistinlilere ulaşamadıklarını vurguladı.

İsrail en az 15 bin 328 çocuğu öldürdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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