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Dünya
AA 17.12.2024 20:43

Hamas: Gazze'de köpeklerin cesetleri parçalama görüntüleri, İsrail vahşetini ortaya koyuyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde sokak köpeklerinin İsrail askerlerinin gözleri önünde Filistinlilerin cesetlerini parçaladığına ilişkin görüntülerin, İsrail ordusunun insanlık dışı vahşetinin düzeyini ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas: Gazze'de köpeklerin cesetleri parçalama görüntüleri, İsrail vahşetini ortaya koyuyor

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere ait cesetlerin sokak köpekleri tarafından parçalandığına dair Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayımlanan görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

Al Jazeera'nın yayımladığı görüntülerin korkunç olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak köpekleri, Siyonist askerlerinin gözetimi ve kontrolündeki Gazze Şeridi'nin Kuzey vilayeti caddelerinde şehitlerin cesetlerini parçalıyor. İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik ve zorla tehcir operasyonlarına başladığı günden beri sağlık ekiplerinin şehit ve yaralıları tahliye etmesini engelliyor. Bu görüntüler, Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım vahşetinin düzeyini gözler önüne serdiği gibi terörist ordu ve faşist yöneticilerinin insanlık dışı uygulamalarını ortaya koyuyor."

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik tekrarlanan saldırılarının da vurgulandığı açıklamada, İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik devam eden saldırılarıyla bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği aktarıldı.

Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde tüm dünyanın gözleri önünde savaş suçlarını işlemeye devam ettiği hatırlatılan açıklamada, Gazze'den gelen korkunç katliamlara dair görüntülerin vicdan sahibi herkesi hareket geçirmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlediği suçların önüne geçilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 59 Filistinli öldü, 107 bin 41 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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