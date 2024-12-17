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Dünya
AA 17.12.2024 19:32

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 13 bine yakın Filistinli öğrenci öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu Gazze Şeridi'nde olmak üzere, 13 bine yakın Filistinli öğrenci hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 13 bine yakın Filistinli öğrenci öldü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda, 12 bin 799 öğrenci yaşamını yitirdi.

Bu öğrencilerden 12 bin 681'i Gazze'de, 118'inin de işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda öldüğü aktarıldı.

Bunun yanı sıra Gazze'de 598 öğretmen veya okul yöneticisi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Saldırılarda 23 bine yakın öğrenci de yaralandı

İsrail saldırılarında Gazze'de 20 bin 311, Batı Şeria'da da 631 öğrencinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık, Gazze'de 425 devlet okulu, üniversite ve bunlara bağlı binaların İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle tahrip olduğunu belirtti.

Gazze'de 788 bin öğrencinin de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle eğitimden mahrum olduğu vurgulandı.

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