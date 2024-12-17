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Dünya
AA 17.12.2024 18:20

Hamas'tan ateşkes mesajı: Yeni şartlar öne sürülmezse anlaşma mümkün

Hamas, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

Hamas'tan ateşkes mesajı: Yeni şartlar öne sürülmezse anlaşma mümkün
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiği aktarıldı.

Doha'daki görüşmelerin arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın himayesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak." denildi.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

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