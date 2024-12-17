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Dünya
AA 17.12.2024 17:21

Katil İsrail'in Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okula saldırısından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sığınmacıların bulunduğu Şeyh Cemil Okuluna düzenlediği ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan kurtulanlar, kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu alanın doğrudan vurulduğunu belirtti.

Katil İsrail'in Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okula saldırısından kurtulanlar, yaşadıklarını anlattı

İsrail ordusu, Han Yunus'un batısında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Şeyh Cemil Okulunu 15 Aralık akşamı hedef aldı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yüzlerce göçe zorlanmış Filistinlinin sığındığı okula herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlenen saldırıda 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda ölenlerin naaşları ve yaralılar Han Yunus'un batısındaki Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında hedef aldığı sığınma merkezinin sayısı 214'e yükseldi.

Saldırıdan sağ kurtulanlar, yaşadıkları korkunç olayı anlattı.

"Yıkım, kan ve cesetlerden başka bir şey yoktu"

Filistinli Muhammed Elbes, "Akşam saatlerinde mutadımız üzere okuldaki sınıfların kapısında oturuyorduk. Hiçbir uyarı yapılmaksızın aniden şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ne olduğunu öğrenmek için koşuşturduğumuzda yıkım, kan ve cesetlerden başka bir şey yoktu." dedi.

Saldırıda ailesinden 4 kişiyi kaybettiğini aktaran Elbes, "Yangın her şeyi yutuyordu, gaz tüpleri yanıyordu ve ortalığı duman kaplamıştı." diye konuştu.

Elbes saldırıda ölenlerin cansız bedenlerinin etrafta dağıldığını, hayatını kaybedenlerden birinin başını henüz bulamadıklarını; patlamanın şiddetiyle parçalanmış olabileceğini kaydetti.

UNRWA'ya ait bu okulda sivil sığınmacıların bulunduğunu ve herhangi bir askeri faaliyetin olmadığını herkes tarafından bilindiğini dile getiren Elbes, "Bu okulda sadece çocuklar, kadınlar ve yaşlılar zor şartlar altında yaşıyor. Peki durum böyle iken bu katliam neden işlendi?" ifadelerini kullandı.

Ahmed Serhan ise diğer günlerdeki gibi okulun bahçesinde oturduklarını, aniden bir patlama olduğunu; patlamanın nerede ve nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Okulda sadece zorla yerinden edilen Filistinlilerin olduğunu, içerisinde herhangi bir askeri faaliyet yürütülmediğini vurgulayan Filistinli Serhan, şöyle devam etti:

"İsrail ordusunun doğrudan hedef aldığı sınıflarda kadınlar, çocuklar ve 80 yaşına yaklaşan yaşlı bir adam da dahil olmak üzere yaşlılar vardı. Yan odada bir kadın, babası ve kocası bütün bir aile şehit oldu. Ölenlerden birinin kafası bile saatlerce bulunamadı. Arama sonucu küçük ceset parçaları bulduk ve tencerede topladık."

"Çocuklarım şehit oldu"

Ummu Muhammed Tafiş ise Şeyh Cemil Okulunu hedef alan İsrail saldırılarında altı çocuğunu kaybettiğini söyledi. Tafiş, "Cesetlerin (çocukların) birer birer Nasır Tıp Kompleksi'ne geldiğini gördükçe çığlık atıyordum." dedi.

Tüm çocuklarını kaybetmenin şokunu yaşadığını ifade eden Tafiş, "Hepsinin gittiğine inanamıyorum. Çocuklarım şehit oldu, bana hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

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