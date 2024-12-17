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Dünya
AA 17.12.2024 16:28

Ukrayna basını:Tümgeneral Kirillov, Ukrayna Güvenlik Servisinin operasyonu sonucu öldürüldü

Ukrayna basını, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesinin arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi olduğunu bildirdi.

Ukrayna basını:Tümgeneral Kirillov, Ukrayna Güvenlik Servisinin operasyonu sonucu öldürüldü
[Fotograf: AA]

RBK-Ukraina haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartmandaki patlamada Kirillov'un öldürüldüğü hatırlatarak, bunun Ukrayna Güvenlik Servisi'nin operasyonu olduğu ifade edildi.

Haberde kaynağın "Kirillov, bir savaş suçlusuydu ve Ukrayna askerlerine karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması emrini verdiği için tamamen meşru bir hedefti. Ukraynalıları öldüren herkesi böyle bir son bekliyor. Savaş suçlarının cezalandırılması kaçınılmazdır." ifadesine yer verildi.

Ukrayna: Kirillov'un emriyle Rus ordusu 4 bin 800 kez kimyasal silah kullandı

Ukrayna, Kirillov'un ölümünden bir gün önce hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisinden dün yapılan açıklamada, "Kirillov'un işlediği savaş suçlarının belgelendiği" belirtildi.

Kirillov'un doğu ve güney cephe hatlarında Ukrayna Savunma Kuvvetlerine karşı yasaklı kimyasal silahların yoğun kullanılmasından sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, "Kirillov'un emriyle geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana düşmanın 4 bin 800 kez kimyasal silah kullandığı kaydedilmiştir." değerlendirilmesi yapıldı.

Rusya: Ukrayna'nın askeri ve siyasi yetkililerini intikam bekliyor

Rus TASS Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kirillov'un ailesine gönderdiği taziye mesajında, "Kiev'in cephe hattındaki başarısızlıklarını Batılı ortaklarına haklı göstermek için ellerinden geleni yaptığı, savaşı ve ölümü uzatmaya çalıştığı" değerlendirmesini yaptı.

Medvedev mesajında "Ukrayna'nın en üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri de dahil olmak üzere Kiev'i bir intikamın beklediğini" ifade etti.

Rus Tümgeneral Kirillov'un ölümü

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada saldırının el yapımı patlayıcı ile yapıldığı bilgisine yer verilmişti.

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