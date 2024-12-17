AB, Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinde ikinci fasıl kümesini açtı

AB ve Arnavutluk arasındaki 3. Katılım Konferansı, Brüksel'de yapıldı.

Arnavutluk ile "dış ilişkiler, dış politika, güvenlik ve savunmaya" ilişkin fasıl kümesinin açıldığı görüşmenin ardından, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, Arnavutluk'un kaydettiği ilerlemeyi takdir ettiklerine işaret ederek, Macaristan başkanlığı döneminde AB'nin genişleme politikasını hızlandırmayı başardıklarını söyledi.

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, "Bölgenin kaygılarını çok iyi anlıyoruz ve Batı Balkanlar'da istikrar, barış, huzur ve kalkınmanın önemini de çok iyi anlıyoruz. Son altı ayda genişleme sürecini hızlandırmak için her türlü çabayı gösterdik." dedi.

"Müzakerelerimizin 2027'de tamamlanacağından emin olmak istiyoruz"

Rama, Avrupa'nın sadece coğrafyayla değil aynı zamanda değerler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ortak güvenlikle de birleştiğinin açık olduğunu belirterek, "Hiç şüphe yok ki Avrupa ve Batı Balkanlar daha güçlü, daha birlik ve daha güvenli olacak. Ödevimizi yaptığımızdan ve müzakerelerimizin 2027'de tamamlanacağından emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kos da alınan kararın AB'nin genişleme önceliğini gösterdiğini ve hem Arnavutluk hem de tüm bölge için bir "sinyal" anlamına geldiğini kaydederek, "Başka sonuçlar elde etmeye ve meydana gelen jeostratejik değişiklikleri baz alarak birliğimizi tamamlayıp güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un AB üyelik başvurusu

Arnavutluk, AB üyeliği için resmi başvurusunu 2009'da yaptı. Komisyon'un Ekim 2012'de olumlu görüş vermesi üzerine Konsey, Haziran 2014'te ülkeye "aday statüsü" verme kararı aldı.

Arnavutluk'un AB’ye katılım müzakereleri ise resmen Temmuz 2022'de başladı.

Bu arada, AB, Arnavutluk'a temel haklar ve yargıya ilişkin "Temel Değerler" isimli ilk fasıl kümesini 15 Ekim'de açtı.