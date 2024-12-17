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Dünya
AA 17.12.2024 13:48

Fransa Merkez Bankası siyasi kriz nedeniyle Fransız ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için gelecek yıllarda büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle düşürdü.

Fransa Merkez Bankası siyasi kriz nedeniyle Fransız ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı.

Buna göre, banka bu yıl büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekti.

Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördü. 2026 için büyüme tahminini ise yüzde 1,5'den yüzde 1,3'e indirdi.

Banka, Fransız hükümetinin kemer sıkma önlemlerinin ve siyasi belirsizlikle hükümet krizlerinin tüketici harcamaları ve özel sektör yatırımları üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğuna da işaret etti.

Bu yıl ortalama yüzde 2,4 olarak gerçekleşen enflasyon oranının ardından Banka, enflasyonun önümüzdeki üç yıl boyunca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin altında kalacağını tahmin ediyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu enflasyonun bu yıl yüzde 2,4, 2025'te yüzde 1,6, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de yüzde 1,9 olacağını öngören Banka, kamu bütçe açığının da gelecek yıl GSYH'nin yüzde 5,0 ila 5,5'i arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Siyasi kriz piyasaları tedirgin ediyor

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Francois Bayrou'yu 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atarken, bir önceki başbakan Michel Barnier'in merkez sağ hükümeti bütçe anlaşmazlığı nedeniyle güvensizlik oyuyla düşürülmüştü. Bayrou, Fransa'da bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan dördüncü isim oldu.

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisindeki siyasi kriz piyasaları tedirgin ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2'den Aa3" e düşürdü.

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