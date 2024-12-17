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Dünya
AA 17.12.2024 13:36

Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında iki çocuk, bir üniversite öğrencisi ve eski tutukluların da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Beytüllahim, Nablus, El Halil, Kudüs ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında iki çocuk, bir üniversite öğrencisi ve eski tutukluların da olduğu en az 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 813 Filistinli hayatını kaybetti.

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