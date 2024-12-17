Financial Times: AB, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu kabul ediyor

Türkiye, Suriye’deki en güçlü bölgesel aktör konumunda.

Financial Times’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, bu toplantının “Türkiye’nin Suriye’deki etkisini kabul ettiğimizin açık bir göstergesi” olduğunu vurguladı.

Von der Leyen’in ziyareti, AB’nin Suriye’deki krizde siyasi çözüm arayışına yönelik yeni bir diplomatik adım olarak görülüyor. AB yetkilileri, Türkiye’nin sahadaki etkisini göz ardı etmenin mümkün olmadığını ve bölgede kalıcı çözümler için Türkiye ile iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Von der Leyen’in ziyareti, AB-Türkiye ilişkilerinde Suriye üzerinden yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Görüşme, Avrupa’nın bölgede daha aktif bir siyasi rol üstlenme isteğini ve Türkiye ile iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.