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Dünya
Financial Times 17.12.2024 12:35

Financial Times: AB, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu kabul ediyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye’nin geleceğini ele almak üzere bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Financial Times’ın haberine göre, bu görüşme AB’nin Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu kabul ettiğine dair önemli bir siyasi mesaj niteliği taşıyor.

Financial Times: AB, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu kabul ediyor
[Fotograf: AA]

Türkiye, Suriye’deki en güçlü bölgesel aktör konumunda.

Financial Times’a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, bu toplantının “Türkiye’nin Suriye’deki etkisini kabul ettiğimizin açık bir göstergesi” olduğunu vurguladı.

Von der Leyen’in ziyareti, AB’nin Suriye’deki krizde siyasi çözüm arayışına yönelik yeni bir diplomatik adım olarak görülüyor. AB yetkilileri, Türkiye’nin sahadaki etkisini göz ardı etmenin mümkün olmadığını ve bölgede kalıcı çözümler için Türkiye ile iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Von der Leyen’in ziyareti, AB-Türkiye ilişkilerinde Suriye üzerinden yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Görüşme, Avrupa’nın bölgede daha aktif bir siyasi rol üstlenme isteğini ve Türkiye ile iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

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