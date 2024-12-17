Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken, 10 Aralık'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyeliler’in tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek verilmeye devam edileceğini ifade etmiş, Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapmıştı.

Telefon görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula Von Der Leyen bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.