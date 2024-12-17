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Gündem
TRT Haber 17.12.2024 11:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken, 10 Aralık'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyeliler’in tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek verilmeye devam edileceğini ifade etmiş, Suriye’nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

Telefon görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ursula Von Der Leyen bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde  bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

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