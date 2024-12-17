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Gündem
AA 17.12.2024 10:43

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne 2008 yılında katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan, örgütte uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde bulunan G.Y. teslim olması için ikna edildi.

Terör örgütünden kaçan G.Y, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgütün suikastçileri arasında yer alıyordu

Kadın teröristin Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasını sağladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı tespit edildi.

ETİKETLER
Irak PKK/YPG Şanlıurfa Suriye
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