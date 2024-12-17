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Dünya
AA 17.12.2024 12:09

Meksika'da çoğunluğu yetkisini kötüye kullanmakla suçlanan 100'den fazla polis gözaltına alındı

Meksika'nın Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde 100'ün üzerinde polis, yetkilerini kötüye kullanma ve farklı suçlardan dolayı gözaltına alındı.

Meksika'da çoğunluğu yetkisini kötüye kullanmakla suçlanan 100'den fazla polis gözaltına alındı

Chiapas Polis Şefi Oscar Aparicio Avendano, yaptığı açıklamada, yürüttükleri soruşturma kapsamında Comitan kentinden 92 polisin, yetkilerini kötüye kullandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Avendano, eyalet savcılarının, polis memurlarını uyuşturucu kartelleriyle ittifak halindeki yerel grupları polis baskınları hakkında bilgilendirmekle suçladığını aktardı.

Söz konusu polislerden bazılarının, "emniyet video izleme ofisinin" kontrolünü ele almaya çalışan eyalet yetkililerine silah çektiklerini ve onları zorla dışarı çıkardıklarını belirten Avendano, 92 polisin "isyan ve yetkiyi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltında alındıkları bilgisini paylaştı.

Öte yandan Veracruz eyaletinde, 3 kişinin kaybolması olayına karıştığından şüphelenilen 13 eyalet polisi gözaltına alındı.

Eyalet savcıları, yaptıkları açıklamada, Veracruz'da 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Savcılar, 3 kişinin kaybolmasıyla ilişkili olduklarından şüphelenilen 13 eyalet polisinin gözaltına alındığını kaydetti.

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